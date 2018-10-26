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Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonunda 4 terörist gözaltına alındı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 zanlının, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında mahrem imam oldukları tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 4'ü gözaltına alındı, birinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

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