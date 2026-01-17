Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da "Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni"nde konuştu.

Tek bir vatandaşımız üzülmesin istedik.

Hiçbir Malatyalı hemşerimin boynunun bükük kalmasına asla müsaade etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim.

Her gecenin bir sabahı vardır' dedik, devletimizle ve milletimizle omuz omuza durduk.

24 yıldır eser ve hizmet siyasetimizin merkezine vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini koyduk hiçbir zaman seçim meydanlarında o ihtiyaçları söyleyip, projeleri, hedefleri söyleyip unutanlardan olmadık.

Deprem konutları bitti ama deprem bölgesindeki işimiz bitmedi, sosyal konut projemizde de 11 ilimiz, buradaki kardeşlerimiz önceliğimiz olacak ve dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olacak demiştik, bugün de hamdolsun bir sözümüzü daha tutuyor, 500 bin sosyal konutumuzun Malatya'nın kuralarını çekiyor ve hak sahiplerini belirliyoruz.