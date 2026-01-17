İSTANBUL 6°C / 1°C
Güncel

Malatya'da hak sahipleri belirlendi... Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki işimiz bitmedi

Malatya'da 'Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Deprem konutları bitti ama deprem bölgesindeki işimiz bitmedi, sosyal konut projemizde de 11 ilimiz, buradaki kardeşlerimiz önceliğimiz olacak ve dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olacak demiştik, bugün de hamdolsun bir sözümüzü daha tutuyor, 500 bin sosyal konutumuzun Malatya'nın kuralarını çekiyor ve hak sahiplerini belirliyoruz.' dedi.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 12:57 - Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da "Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni"nde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Tek bir vatandaşımız üzülmesin istedik.

Hiçbir Malatyalı hemşerimin boynunun bükük kalmasına asla müsaade etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim.

Her gecenin bir sabahı vardır' dedik, devletimizle ve milletimizle omuz omuza durduk.

24 yıldır eser ve hizmet siyasetimizin merkezine vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini koyduk hiçbir zaman seçim meydanlarında o ihtiyaçları söyleyip, projeleri, hedefleri söyleyip unutanlardan olmadık.

Deprem konutları bitti ama deprem bölgesindeki işimiz bitmedi, sosyal konut projemizde de 11 ilimiz, buradaki kardeşlerimiz önceliğimiz olacak ve dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olacak demiştik, bugün de hamdolsun bir sözümüzü daha tutuyor, 500 bin sosyal konutumuzun Malatya'nın kuralarını çekiyor ve hak sahiplerini belirliyoruz.

