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Malatya'da halk otobüsü devrildi: 6 yaralı

Malatya'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Tolga İzci yönetimindeki 44 J 4250 plakalı özel halk otobüsü, Yazıhan ilçesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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