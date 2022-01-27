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Malatya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

Malatya'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

DHA27 Ocak 2022 Perşembe 14:43 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:43
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Kaza, öğle saatlerinde, Doğanşehir ilçesi Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Necmettin Çelikay (57) yönetimindeki 23 BP 437 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Ökten'in (43) kullandığı 44 EJ 033 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ahmet Efe Ökten (12), Ecrin Ökten (8), Muhammet Emir Ökten (10), Erva Ökten (5), Sümeyye Ökten (33), Cebrail Çelikay (31) ile Mikail Çelikay (23) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların kaldırılmasıyla yol, bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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