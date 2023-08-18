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Malatya'da iki bina böyle yıkıldı... Gözyaşlarına boğuldular

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

IHA18 Ağustos 2023 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Malatya'da iki bina böyle yıkıldı... Gözyaşlarına boğuldular
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6 Şubat depreminden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yüksek katlı ağır hasarlı binaların patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilen yıkımları devam ediyor.

Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan yüksek katlı binalar ise patlayıcı madde kullanılarak yıkılıyor. İlk kez geçtiğimiz hafta başlanan yıkımlarda bugün de 12 katlı 2 blok aynı anda 160 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Patlama öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, 180 daireden oluşan 2 bloğa firma mühendisleri tarafından patlayıcılar özenle yerleştirildi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından geri sayım ile birlikte 2 apartman da saniyeler içerisinde yerle bir oldu. kendilerine ayrılan platformda yıkımı canlı canlı izleyen bina sakinleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yıllarca oturdukları evlerinin saniyeler içinde yerle bir olmasını gözü yaşlı izleyen site sakinlerinden bazıları uzun süre gözyaşı döktü.

Malatya'da yaklaşık bin 400 binanın patlayıcı kullanılarak yıkılacağı öğrenildi.

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