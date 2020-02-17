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Malatya'da jandarma depremzedelerin yaralarını sarıyor

Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi11:51 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 11:51

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinin kırsal mahallelerinde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlara destek verdi.

Depremzedelere gıda, ısıtıcı ve giyecek yardımında bulunan Jandarma personeli, vatandaşlarla birebir görüşerek, istek ve sıkıntılarını da dinledi.

Kadın astsubaylar, ev ziyaretlerinde yaşlılar ve çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara hediye verdi.

Çocuklara bot, eldiven ve mont giydiren kadın astsubaylar, birlikte kardan adam yaptı.

Çadırlarının etrafı karla kaplanan bazı depremzedelere de yardımcı olan jandarma, kar küredi.

Ekipler, kar nedeniyle yolda kalan bir sürücünün aracına zincir taktı.

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