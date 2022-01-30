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Malatya'da kar nedeniyle 24 mahallenin yolu kapandı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

AA30 Ocak 2022 Pazar 14:24 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 14:24
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Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Pütürge'de 10, Akçadağ'da 8, Yazıhan'da 3, Doğanyol'da 2 ve Hekimhan'da 1 mahallenin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kırsalda yol açma çalışmalarına devam ederken şehir merkezinde de kar temizleme ve kaldırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yol kenarlarında biriken karlar da kepçeler aracılığıyla kamyonlara yüklenerek kaldırılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaları yerinde inceleyerek özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

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