Malatya'da karantinaya alınan mahalle sayısı 5'e yükseldi

DHA 02 Nisan 2020 Perşembe 21:40 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 21:46

Malatya'da Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesine bağlı Eğnir Mahallesi, Hekimhan ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi'nde ile Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi de koronavirüse rastlandığı için karantinaya alındı. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, virüsün görüldüğü Kanarca Mahallesinin de karantinaya alındığı belirtilerek, "Kuluncak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde Koronavirüs salgını nedeniyle 02 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

Böylece kentte karantinaya alınan mahalle sayısı 5'e yükseldi.