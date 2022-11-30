İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2022 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6394
  • EURO
    19,3255
  • ALTIN
    1055.79
  • BIST100
    4975.26
Güncel

Malatya'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, iki otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
Malatya'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

G.G. (48) idaresindeki 33 N 2186 plakalı tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Suçatı mevkisinde O.A. (25) yönetimindeki 34 DLH 422 plakalı otomobil ve İbrahim Ağar'ın (59) kullandığı 44 NZ7 88 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücülerinden İbrahim Ağar ile yanında bulunan Nihat Kozant kaza yerinde hayatını kaybederken sürücüler G.G. ile O.A. yaralandı.

Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adıyaman-Malatya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.