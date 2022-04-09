Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bu arada deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Adıyaman gibi civar illerden de hissedildi.

VALİ AYDIN BARUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, bölgede meydana gelen depremle ilgili şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi.



Vali Baruş, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma yönünde bir duyum almadık. Sadece bir mahallemizden bir evde hasar oluştuğuna yönelik jandarmadan bilgi geldi." ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun." dedi.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

Deprem sonrası AFAD Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN: İNTİKAL EDEN HERHANGİ OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremin ardından kendilerine intikal eden herhangi olumsuz bir ihbarın olmadığını belirtti. Gürkan, bulunduğu yerden depremi oldukça şiddetli hissettiklerini de sözlerine ekledi.

DEPREM SONRASI 20 DAKİKADA 7 ARTÇI

Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra 20 dakika içinde 7 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Malatya'nın Pütürge ilçesi Tekederesi olarak AFAD tarafından merkezi gösterilen bugün saat 17.02'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra, 17.05'de 2.3, saat 17.06'da 2.6, saat 17.07'de ve 17.08'de 1.4, saat 17.12'de 1.2, saat 17.22'de 3.0 ve saat 17.23'de 1.4 büyüklüğünde olmak üzere 20 dakikada 7 sarsıntı daha yaşandı.

Ana deprem birçok yerde hissedilirken, artçı depremler çok hissedilmedi.