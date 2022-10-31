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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da saat 21.34'te merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 21:49 - Güncelleme:
Malatya'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALMADIK"

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık." dedi.


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