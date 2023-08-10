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Malatya'da korkutan deprem! Vali Şahin: Birkaç yaralı ihbarı aldık

AFAD, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Malatya Valisi Hulusi Şahin, 'Bir metruk bina yıkıldı, birkaç yaralı ihbarı aldık' dedi.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 20:56 - Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR 24 TV'YE KONUŞTU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 5.3'lük deprem sonrası 24 TV'de son durumu aktardı.

Yeşilyurt, "Bir iki balkondan atlama oldu, küçük yaralanmalar var." dedi.

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