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Malatya'da miniklerden anlamlı kampanya: Bi Hareketine Bakar Hayat

Malatya'nın Darende ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında hazırlanan video kliple, kaymakam, belediye başkanı, polis, asker, öğretmen, imam, doktor, vatandaş ve çocuklar, emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekti.

AA9 Kasım 2021 Salı 13:33 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 13:33
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Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu'nun öncülüğünde, ilçedeki kamu kurumlarında çalışan personel tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, video klip hazırlandı.

Kaymakam, belediye başkanı, polis, asker, öğretmen, imam, doktor, vatandaş ve çocukların yer aldığı video klipte, emniyet kemerinin önemine vurgu yapılarak, bakanlıkça belirlenen sloganlar seslendirildi.

Özellikle çocukların geleceği, aile bütünlüğü, hayat kurtarmanın önemi ve sağlıklı toplum olmanın öne çıkarıldığı klipte, "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla, trafiğe çıkarken emniyet kemerinin mutlaka takılması çağrısı yapıldı.

"BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaşılan ve kaymakam ile belediye başkanının direksiyon başında göründüğü video klipte, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadeleri kullanıldı.

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