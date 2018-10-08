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Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen öğretmen gözaltına alındı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği öne sürülen öğretmen gözaltına alındı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılan öğretmen M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

M.K'nin adresinde ele geçirilen bazı dijital materyaller, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

M.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.

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