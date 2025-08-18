İSTANBUL 30°C / 21°C
Güncel

Malatya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 17:39
Malatya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

MALATYA'DAKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Öte yandan, yangının yerleşim yerlerine ulaşması ihtimaline karşı bazı ahırlardaki hayvanlar bölgeden tahliye edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirtti.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavuz, bir alan dışında yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

