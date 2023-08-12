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Malatya'da peş peşe 2 deprem! Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8, saat 16.40'ta 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin ardından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, saha tarama çalışmalarına başlandığını bildirdi.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Malatya'da peş peşe 2 deprem! Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 16.40'ta ise yine aynı yerde bu kez 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sarsıntının ardından Malatya'daki bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Vatandaşların açık alanlardaki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi civar illerden de hissedildi.

Bakan Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Vali Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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