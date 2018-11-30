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Malatya'da terör örgütü PKK operasyonuna 6 tutuklama

Malatya'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

  • DHA
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda aralarında HDP eski il başkanı Özcan Ağdaş, DBP eski il başkanı Nermin Tuncel, İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Gönül Öztürkoğlu, HDP Battalgazi İlçe başkanı Ahmet Aksu, HDP Yeşilyurt İlçe Başkanı Aziz Doğan ile Ahmet Turan Sertkaya ve Hasan K.'yı gözaltına alındı.
 
 
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan K., adli kontrol şartıyla salıverilirken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

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