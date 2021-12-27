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Malatya'da polis memuru evinde ölü bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen polis memuru evinde ölü bulundu.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 09:14 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:15
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Alınan bilgiye göre, Çilesiz Mahallesi Mazi Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan polis memuru Uğur Bulut'tan (51) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açıp içeri girdiklerinde Bulut'u hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen polis memuru Uğur Bulut'un cenazesi Malatya'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderilecek.

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