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Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Malatya'da bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA18 Haziran 2022 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
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Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla vurulan Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti. Silahla vurularak yaralanan M.A, S.B, M.T, M.A. ve İ.A. ile darbedilen S.K. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili E.E, E.C.E, M.E, F.D. ile S.K'yi gözaltına alan polis ekipleri, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, olay yerinde inceleme yaptı.

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