Malatya'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde kendisine ait inşaatta inceleme yapan Mehmet C. ile bekçi Mehmet G, iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Pompalı tüfekle yaralanan Mehmet C. ve Mehmet G, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, iki saldırganı kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.