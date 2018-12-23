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Malatya'da yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Kentte merkezinde sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin yer yer 40 metrenin altına düşmesi nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi.

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İstanbul'a karşılıklı yapılması gereken iki uçak seferinde gecikme yaşanıyor.

Yoğun sis, şehir merkezinin yanı sıra Elazığ ve Kayseri kara yollarında da görüş mesafesini azalttı.

Öte yandan Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus ile buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın çok bulutlu olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu illerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması da istendi.

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