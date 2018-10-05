Malatya'da terör operasyonu: 2'si öğrenci 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, terör örgütlerine üye oldukları iddiasıyla Malatya, Ankara, İzmir, Kayseri ve Adıyaman'da aranan kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları iddiasıyla aranan 2 üniversite öğrencisi ile FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla aranan, aralarında emekli polis, mühendis, iş adamı ve eski öğretmenlerin de bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.