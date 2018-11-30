Malatya'da terör operasyonu düzenlendi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fikret P.'nin merkez Yeşilyurt ilçesinde saklandığı evi tespit etti.

İlçeye bağlı Gözene Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.