AA 12 Mart 2020 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:35

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevruz öncesi kentte meydana gelebilecek terör olaylarının engellenmesi, huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan istihbari çalışma sonucu, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, Cumhurbaşkanı ve Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen, aralarında muhtar ve HDP üyelerinin de bulunduğu 4 şüphelinin kimliği belirlendi.

Arguvan ve Kale ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 kalaşnikof tüfek ile 17 mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 104 av tüfeği fişeği, 3 örgütsel kitap-doküman, 4 cep telefonu ve terör örgütünü sözde simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.