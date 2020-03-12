İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevruz öncesi kentte meydana gelebilecek terör olaylarının engellenmesi, huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan istihbari çalışma sonucu, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, Cumhurbaşkanı ve Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen, aralarında muhtar ve HDP üyelerinin de bulunduğu 4 şüphelinin kimliği belirlendi.
Arguvan ve Kale ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 kalaşnikof tüfek ile 17 mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 104 av tüfeği fişeği, 3 örgütsel kitap-doküman, 4 cep telefonu ve terör örgütünü sözde simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.