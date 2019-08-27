Malatya'da tır devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya-Hekimhan kara yolu Akyazı mevkisinde İlhan Özmen'in (50) kullandığı 38 BF 086 plakalı tır devrildi.

Sürücü Özmen olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan ve ağır yaralanan Cihat Dikmen (53) ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Dikmen, hayatını kaybetti.