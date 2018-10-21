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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Yakup Söylemez idaresindeki 44 FN 614 plakalı otomobil Gündüzbey Mahallesi Malatya-Adıyaman yolunun 10. kilometresinde karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 HAV 44 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada, otomobillerde bulunan Özlem ve Feridun Söylemez ile Hüseyin ve Hacı Cer yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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