Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu yetiştirip, ticaretini yapanlar ile 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Arama yapılan adreslerde 1 kilo esrar, 106 kurşun, 2 tabanca şarjörü, 4 telefon ve 4 sim kart geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.