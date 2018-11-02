Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Malatya'nın Arapgir ilçesinde, uyuşturucu yetiştirip ticareti yapan satıcılarına yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
- DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu yetiştirip, ticaretini yapanlar ile 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Arama yapılan adreslerde 1 kilo esrar, 106 kurşun, 2 tabanca şarjörü, 4 telefon ve 4 sim kart geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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