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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, uyuşturucu yetiştirip ticareti yapan satıcılarına yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu yetiştirip, ticaretini yapanlar ile 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Arama yapılan adreslerde 1 kilo esrar, 106 kurşun, 2 tabanca şarjörü, 4 telefon ve 4 sim kart geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

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