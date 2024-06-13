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Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 21 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 21 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde 3 aylık fiziki takip neticesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda 1033 sentetik uyuşturucu hap, 111 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 5 şarjör ve 149 fişek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.



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