İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2021 Perşembe / 6 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,9196
  • EURO
    11,4054
  • ALTIN
    591.137
  • BIST100
    1629.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı
Güncel

Malatya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 750 gram esrar, 64 kök Hint keneviri ile 460 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 09:55 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:55
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu 2 zanlının kenevir yetiştirerek uyuşturucu elde ettikleri, ürettikleri sahte alkolü sattıkları belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği "Aşıl" ile arama yaptı.

Ekipler, 3 kilo 750 gram kubar esrar, 64 kök Hint keneviri, 460 litre sahte alkol, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 30 tabanca mermisi, 25 av tüfeği fişeği ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.