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Malatya'da yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Malatya bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi.

AA28 Ocak 2022 Cuma 22:45 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 23:27
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Hamidiye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde mobilya ve beyaz eşya satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki itfaiye aracı ve 7 personelin müdahale ettiği yangın sırasında bir itfaiye erinin dumandan etkilendi.

Bunun üzerine Müdahale Şube Müdürü Ahmet Kılınç ise dumandan etkilenen itfaiye erinin görevini devralarak söndürme çalışmalarına devam etti.

Dumandan etkilen itfaiye eri ambulansa alınarak tedavisine başlandı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, olay yerine gelen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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