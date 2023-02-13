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Malatya'da yıkılan binalarla ilişkili 40 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 40 gözaltı kararı olduğunu bildirdi.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Malatya'da yıkılan binalarla ilişkili 40 gözaltı
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

MUHARREM POYRAZ DA BULUNUYOR

Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu arada gözaltına alınanlar arasında müteahhit Muharrem Poyraz'ın da bulunduğu öğrenildi.

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