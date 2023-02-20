Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan minare nedeniyle 2 sokak trafiğe kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Ferhadiye Mahallesi'ndeki Kozkökü Camisi'nin minaresi ağır hasar gördü.

Artçı depremlerde cami minaresinin çökme ihtimaline karşın polis ekipleri cami çevresinde bulunan 2 sokağı trafiğe kapattı.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Halil Yılmaz, ilk depremde caminin minaresinin hasar gördüğünü belirterek, "Artçılardan sonra yamulmaya başladı. Camii minaresi tehlike arz ediyor. Çevredeki binalar da yıkılmak üzere. İnsanlar tedirgin, kimse evine giremiyor." diye konuştu.

Yılmaz, deprem nedeniyle ilk 2 gün aracında kaldığını, şu an ise okul bahçesine kurulan çadırda yaşadığını sözlerine ekledi.