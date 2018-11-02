Malatya’da yol kontrolünde 28 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Malatya-Elazığ Karayolu üzerinde Emniyet tarafından oluşturulan uygulama noktasına gelen İstanbul plakalı bir araç şüphe üzerine güvenli bir alana alınarak arama yapıldı. Yapılan incelemede, aracın yakıt deposunda zula yapıldığı anlaşıldı ve İncelemede bomba düzeneği için yaklaşık 28 kilo patlayıcı madde kullanıldığı tespit edildi. Bomba düzenekli aracın sürücüsü gözaltına alınırken, araç güvenli bir bölgeye götürüldü.

DİYARBAKIR’DA OPERASYON

Malatya polisi, gözaltına aldığı şüphelinin sorgusu üzerineden genişletilerek devam eden soruşturmada olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli de Diyarbakır’da gözaltına alındı. Şahıslara ait evlerde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KULLANACAKLARDI

Ele geçirilen patlayıcı ile ilgili soruşturma çok yönlü devam ederken, güvenlik kaynakları söz konusu patlayıcının terör örgütü PKK tarafından büyükşehirlerde gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılamak istendiği ve büyük bir katliamın önlendiğini belirtti.