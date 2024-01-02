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Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

AA2 Ocak 2024 Salı 08:42 - Güncelleme:
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Akçadağ Develi Mahallesi'nde İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü devrildi.

Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tır da devrilen otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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