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Malatya'da zehir tacirlerine operasyon

Güvenlik güçleri Malatya'da, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde arama yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda ceviz çuvallarına gizlenmiş 100 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 09:09 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 09:09
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu minibüsünde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği Bonita'nın da katıldığı aramada, ceviz çuvallarının içine gizlenmiş 100 kilo 250 gram eroin bulundu.

K.S, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla, ele geçirilen eroin paketleriyle "ohh" yazdı.

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