Malatya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

DHA 16 Aralık 2021 Perşembe 00:25 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 00:25

Kaza, akşam saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı üzerinde ilerleyen Cengiz G. yönetimindeki 34 EME 53 plakalı otomobil ile Tuğrul Ç. yönetimindeki 44 ES 318 plakalı otomobil ve Hacı Ahmet Duran yönetimindeki 23 FC 936 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktörden yola savrulan Hacı Ahmet Duran ile otomobillerde sıkışan Ömer Faruk A. ve Fettah Ç. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobillerden itfaiye ekiplerince kurtarılan Ömer Faruk A. ve Fettah Ç. ile yola savrulan Hacı Ahmet Duran, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan çiftçi Hacı Ahmet Duran, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Duran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.