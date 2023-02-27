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Malatya'daki depremde bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Malatya merkezli 12.04'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan bir kişi sağ kurtarıldı.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
Malatya'daki depremde bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Malatya'da, 12.04'de yaşanan Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı.

Çöşnük Mahallesi'ndeki Buhara Apartmanı'na eşya almak için giren 2 arkadaş enkaz altında kaldı.

AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve komando birlikleri, binanın enkazında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin enkazdan sağ kurtardığı Musab Adiktili, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşına eşya almasında yardımcı olan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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