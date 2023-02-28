Malatya'daki fuar merkezi, depremzedeler için ''yaşam alanına'' dönüştürüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çeşitli etkinliklerin düzenlendiği fuar merkezinde, depremlerin ardından çalışma başlattı.

Mişmiş Park'ta 15 bin metrekare alana sahip fuar merkezi, kurulan çadırların yanı sıra temel ihtiyaçların da karşılandığı yaşam alanına dönüştürüldü.

AFAD, Türk Kızılay, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve gönüllülerce depremzedelere yönelik çalışma yürütülen alanda, çamaşırhane ve seyyar banyolar da afetzedelerin kullanımına sunuluyor.

"FUAR MERKEZİNİ TAM TEŞEKKÜLLÜ YAŞAM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"



Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Akif Özbildirici, AA muhabirine, depremin ilk şokunu atlattıktan sonra Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın koordinesinde planlama yaptıklarını söyledi.

Depremzedelerin ilk anda barınma sorunuyla karşılaşmamaları amacıyla fuar merkezine çadır kurduklarını belirten Özbildirici, "Daha önce kayısı, film festivali ve kitap fuarlarını düzenlediğimiz alanda depremzede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çadır kent planlaması yaptık. Kendileri de depremzede olan çalışma arkadaşlarımız, görev aşkıyla bütün acılarını bir kenara bırakıp fuar merkezine geldi ve zaman kaybetmeden çalışmaya başladık." diye konuştu.

Özbildirici, hemen 350 çadırın kurulumunu tamamlayarak yemek ikramına başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu an yaklaşık 3 bin 500 misafiri ağırlıyoruz. Hemen ardından 400 kişilik konferans salonumuzda çocuklarımıza çizgi film ve animasyon, ailelerimize ise çeşitli filmler izleterek deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya çalıştık. Bir uygulamayla çadır kimliği oluşturduk, giren çıkanların istatistik bilgilerini tutuyoruz. Ekiplerimiz ve gönüllülerimiz bu istatistikleri kullanarak depremzedelerin ihtiyaçlarını çadırlarına kadar götürüyor. Buradaki temel amacımız, insanlarımızı deprem psikolojisinden uzaklaştırmaktır. Bunların yanı sıra alanda seyyar banyo sistemi ve çamaşır yıkama sistemini hayata geçirdik."

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"



Depremzedelerin ihtiyaç duyabileceği tüm malzemeleri depolardan temin ederek kendilerine ulaştırmaya çalıştıklarını aktaran Özbildirici, "Kısacası depremin ilk anından itibaren yaptığımız çalışmayla fuar merkezini tam teşekküllü yaşam merkezine dönüştürdük." dedi.

Özbildirici, devletin tüm kurumlarıyla teyakkuzda olduğunu dile getirerek, "Devletimiz çok güçlü, buradaki bütün birimler AFAD, Kızılay, polis, asker ve gönüllülerimizle tek yürek olarak acıları azaltmak adına bir çalışma yapıyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.