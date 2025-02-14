Soğuk havanın etkisi altına giren Türkiye'nin birçok kentinde eğitime ara verildi. Yetkili kurumlar kararları peş peşe duyurdu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın 2 ilçesinde tüm okullarda, 3 ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ergani ile Çüngüş ilçelerindeki tüm okullarda, Çermik, Çınar ve Kocaköy ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen yerlerdeki engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MALATYA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol, Arapgir, Pütürge ilçelerinde bugün okulların tatil edildiği, Hekimhan, Darende, Kuluncak ve Akçadağ ilçelerinde taşıma kapsamında olan okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde aralıklarla kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü Ovacık, Nazımiye, Hozat, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerimizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemize bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, 1 gün idari izinli sayılacaktır."

KONYA

Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Sarayönü ve Emirgazi ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Halkapınar, Sarayönü, Ereğli ve Emirgazi'de buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

ERZİNCAN

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'ın Refahiye ve Çayırlı ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Çayırlı ilçesinde de köy okullarında taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Çayırlı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ve tehlikelere karşı merkez ve köy okullarımızda taşımalı eğitime 14 Şubat 2025 bugün 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

SİİRT

Siirt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

MARDİN

Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve devamında buzlanma nedeniyle ulaşım başta olmak üzere vatandaşların zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın etkisinin devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak lise, ortaokul, ilkokul, resmi ve özel kreşler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ'ın 4 ilçesinde tüm okullarda, 5 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerinde tüm okullarda, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, il merkezinde, bağlı köylerde ve Ağın ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.

KARAMAN

Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığı açıklandı.

Karaman Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde genelinde hava kar yağışı ve don tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/ özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahçesaray'da etkisi süren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 14 Şubat 2025 günü ilçemiz genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi

TOKAT

Tokat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde yüksek kesimlerde yoğun olmak üzere devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün (14 Şubat Cuma) ara verilmiştir. Ayrıca köy ve belde okulları (birleştirilmiş sınıflar dahil) ve özel eğitim okulu da tatil kapsamındadır. Diğer okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir."

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilçede yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim veren bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Alaçam'da Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, Kızlan Ortaokulu, Ladik'te resmi taşımalı eğitim ile özel eğitim de dahil 80. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu, Salıpazari Konakören İlkokulu, Konakören Ortaokulu, Tahnal İlkokulu ve Tahnal Ortaokulu ile Cevizli İlkokulunda tamamen, Muslubey İlkokulu ve Muslubey Ortaokulunda kısmen okullar tatil edildi.

Ayrıca 14 Şubat Cuma günü, bölgelerden ilçe merkezine gelen öğrenciler izinli sayılacak.

ÇORUM

Çorum'un Alaca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında bulunan Alaca Ortaokulu, Dr. Ali Dedekargın İlkokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Büyükhırka İlk/Ortaokulu, Ceritler İlk/Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 14 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

GİRESUN

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin tamamında, Yağlıdere ve Dereli ilçelerinde ise bazı okullarda bugün eğitime verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şebinkarahisar'da kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Yağlıdere ilçesindeki belde ve köy okulları ile Dereli ilçesindeki Çalca Şehit Basri Apaydın İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm köy okullarında eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Okçu Köyü İlkokulu ile Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulunda eğitime ara verildiği bildirilerek, Okçu köyünden, Sayca İmam Hatip Ortaokuluna gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı ifade edildi.

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