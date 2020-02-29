Malatya'nın Kale ilçesindeki depremzedeler konteynerlere yerleşiyor

AA 29 Şubat 2020 Cumartesi15:18 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:18

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da, yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak amacıyla, ilçenin Bent Mahallesi'nde 26 ailenin yaşayacağı konteynerler kuruldu. Burada 8 aileye anahtar teslimi yapıldı.

Buraya ilk taşınan aileden Zahide Güzel, AA muhabirine, evinin depremde ağır hasar görmesi nedeniyle konteynerlere geçtiklerini söyledi.

Depremin olduğu andan itibaren devletin sürekli yardım ve destekte bulunduğunu anlatan Güzel, "Allah devletimizden razı olsun. Önce başımızı sokacak çadır, şimdi de evlerimiz yapılana kadar rahat edebileceğimiz konteynerleri bize verdi. Depremin ilk gününden itibaren yanımızda bulunan başta Kaymakamlık olmak üzere, bizlere bu süreçte yardımcı olan ve yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

Konteynerlerde kendilerine düzen kurmaya çalışan depremzedelere, AFAD tarafından gıda kolisi, yatak, battaniye ve elektrikli ısıtıcılar veriliyor.

Konteyner teslimine, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Koordinatör Vali Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Şeker, Mahalle Muhtarı Selim Kızılkaya ve vatandaşlar katıldı.