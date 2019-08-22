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Malazgirt kutlamaları KKTC’den başladı

1071 Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde düzenlenecek etkinlikler, KKTC’de başladı.

  • HALİME KÖKÇE
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Okçular Vakfı tarafından 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde 23-26 Ağustos’ta eş zamanlı düzenlenecek etkinlikler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yarından itibaren Ahlat ve Malazgirt’te düzenlenecek etkinliklerde geleneksel sporların ve müziklerin yer alacağını belirterek, “İnşallah Ahlat Malazgirt etkinlikleri, nasıl son 15 yılda Çanakkale törenleri büyük bir profil arz etmeye başladıysa aynı profilde ve ihtişamda kutlanan bir gün haline gelecek. ” diye konuştu. 

ANADOLU’NUN KAPISI 

Bu yılki katılımın geçen yılın on katı olmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin Türk tarihinin ve kültürünün çok önemli bir köşe taşı ve dönüm noktası olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan, “1071’den bugüne Anadolu’dayız diyoruz, Anadolu’nun kapısının Türklere açılmasından bahsediyoruz ama işin özünde bir toprağın vatan olması yatıyor. 

Fetih ile Anadolu topraklarına insanlara daha huzurlu ve mutlu bir dünya görüşünü aşılayan gönül orduları girdi. O yüzden bugün Kıbrıs’tayız. Kıbrıs’ta ecdadımız 400 yıl hüküm sürmesine rağmen hala görüyorsunuz sadece Türkler ve Müslümanlar yok. Kıbrıs’ta Hristiyanlar da var, Ortodokslar da var. Onların kiliseleri, dilleri, örf ve adetleri, gelenekleri devam ediyor. 20 milyon kilometrekareden daha büyük bir topraktan bahsediyoruz Osmanlı dediğimiz zaman. Bu topraklarda yaşayan bu kadar millet bugüne kültürleriyle, dilleriyle bütün gelenekleriyle ulaşabilmişlerdir” ifadelerini kullandı. 

GENÇLERE TARiHi iYi ANLATALIM

Erdoğan, bugünün en ileri savaş teknolojisinin kitleleri imha etmek için dünyaya korku verdiğini belirterek, tarihte Türklerin sahip olduğu zamanın en iyi teknolojilerinin ise kitle imhası için değil, toplulukların huzur içinde beraber yaşayabilmesi için kullanıldığını belirtti. Erdoğan, “Gençlerimizin bu perspektife ihtiyacı var. Zamanımızın en iyi teknolojisine sahip olacağız. Bugün teknoloji, fen, bilim neredeyse bileceğiz ve ötesini hedefleyeceğiz” şeklinde konuştu. 

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