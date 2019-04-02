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Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: İsrail'in Filistinlilere yönelik sonu gelmeyen terörü kaygı vericidir

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 4 Filistinlinin şehit edilmesi ve 316 Filistinlinin yaralanmasıyla ilgili İsrail yönetimini kınayarak, 'İsrail'in Filistinlilere yönelik sonu gelmeyen terörü kaygı vericidir.' dedi.

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Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "İsrail'in Filistinlilere yönelik sonu gelmeyen terörü kaygı vericidir. İsrail'in, savaş uçaklarıyla yüzlerce roket yağdırıp sınır bölgesine asker konuşlandırarak Filistin'e yönelik uyguladığı şiddeti lanetliyorum. Mahathir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de son günlerde artan şiddet olaylarından endişe duyduğunu belirtti.

İsrail yönetimini kınayan Mahathir, "İsrail'in, savaş uçaklarıyla yüzlerce roket yağdırıp sınır bölgesine asker konuşlandırarak Filistin'e yönelik uyguladığı şiddeti lanetliyorum." ifadesini kullandı.

"İSRAİL'İN SONU GELMEYEN TERÖRÜ KAYGI VERİCİDİR"

Mahathir, İsrail'in uyguladığı sistematik şiddetin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İsrail'i, sivillerin korunması da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum. Bölgede ateşkese saygı duyulmalıdır. İsrail'in Filistinlilere yönelik sonu gelmeyen terörü kaygı vericidir. Bu tür sorumsuz uygulamalar bundan önce de bölgede çok sayıda can kaybına sebep olmuştur."

Uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden Mahathir, açıklamasında "Uluslararası camia bu sessizliğiyle İsrail'in orantısız güç kullanımını örtülü şekilde onaylamıştır." ifadesine yer verdi.

İsrail askerlerinin, 30 Mart'ta abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 4 Filistinli şehit olmuş, 316 Filistinli yaralanmıştı. 

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