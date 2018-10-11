Malezya idam cezasını kaldırmayı planlıyor

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Adalet Bakanı Liew Vui Keong, hükümetin ölüm cezasını kaldırmayı ayrıca bekleyen idam cezalarını da durdurmayı planladığını söyledi.

İdam cezasının kaldırılmasıyla ilgili yasa tasarısının yakın zamanda parlamentoda görüşülmesi bekleniyor.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, "Kaybedecek zaman yok. İdam cezası çoktan tarih kitaplarına teslim edilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Malezya'da cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlara idam cezası verilebiliyor.