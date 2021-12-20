Malezya ile imzalar atıldı! Ali Erbaş: Bu bizim için en büyük kazanç olacaktır

AA 20 Aralık 2021 Pazartesi 23:19 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 23:19

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, iki ülke arasında din eğitimi alanındaki iş birliğinin uzun yıllara dayandığını belirtti.

TDV ve MAPIM arasında imzalanacak protokolle iş birliğinin daha da artacağını vurgulayan Erbaş, "Birlik beraberlik içerisinde biz elimizden geleni yapalım, güçlerimizi birleştirelim ve mazlum insanların yanında olalım. Bu bizim için en büyük kazanç olacaktır." ifadesini kullandı.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman iyi olduğunu, Türkiye ve Malezya'nın birlikte insani yardım konusunda örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koyabileceğini kaydetti.

Erbaş ve Seyfeddin, daha sonra TDV ve MAPIM arasında Diyanet İşleri Başkanlığındaki İnsani Yardım ve Yardım Projeleri Protokolü imza törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı konuşmada ise protokol doğrultusunda, pek çok yardımı, iş birliği içerisinde yapmaya gayret edeceklerini belirtti.

Dünyada pek çok yerde mağdurlara, mazlumlara, fakir fukaraya, yetimlere, öksüzlere TDV olarak yıllardan beri çeşitli alanlarda yardım yaptıklarını anımsatan Erbaş, "İnşallah bu güçlerimizi, MAPIM ile birleştirip daha güçlü bir şekilde yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin ise bunun tarihi bir an olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu protokolle birlikte insani yardım için birliğimizi güçlendireceğiz. Birçok ülkede gerek savaştan gerek pandemiden gerekse başka başka felaketlerden zarar görmüş insanlara yardım edeceğiz. İslam ümmetini daha da iyi bir hale getirmeye çalışacağız."

Konuşmaların ardından, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ve MAPIM Başkan Yardımcısı Ahmed Sani Bin Abdul Alim Arabi protokolü imzaladı.

Protokolle Suriye, Bangladeş, Filistin başta olmak üzere Müslüman ülkelerdeki özellikle yoksul öğrencilere, çocuklara, yetimlere, dullara, engellilere, evsizlere, ailelere destek sağlanacak. Ayrıca yetersiz beslenme, cehalet, yerinden edilme ve yoksulluğun etkilerinden muzdarip yoksul insanların acıları hafifletilmeye çalışılacak.

Protokol çerçevesinde, su teminine yönelik projeler gerçekleştirilecek, sağlık hizmetlerine erişimi olmayan topluluklarda sağlık tesisleri ve rehabilitasyon merkezleri inşa edilecek.