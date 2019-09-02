29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8171
  • 6,3834
  • 283.828
  • 98157.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Malkara'da '500 kilo altın' iddiası: Resmi izinle kazı çalışması başlatıldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Nevriye Köroğlu, evinin yanındaki bahçede yaklaşık 500 kilo altın bulunduğu iddiaları üzerine, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları, güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin gözetiminde, iş makineleriyle sürdürülüyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malkara'nın Gönence Mahallesi Mezarlık mevkisinde yaşayan Nevriye Köroğlu, müstakil evinin bahçesinde define olduğu söylentileri üzerine resmi izin alarak, boş arazide kazı çalışması başlattı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü. 500 kilo altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti. 
 
 
6 METRE KAZILDI
 
Gönence Mahallesi'nin muhtarı Bayram Ali Ayten, kazı çalışmalarının 5- 6 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, "Mahalle halkımızdan olan Nevriye Köroğlu, izinlerini alarak resmi kazı çalışması başlattı. Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde resmi define kazısı başladı. Buradan 400- 500 kilo altın çıkacağı söyleniyor. Altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı, faydalanmaz mı; onu zaman gösterecek. Tabi ki köyümüzün çocuğuysa mahallemize de faydası olur. Çıkarsa çok seviniriz. Şu anda 5- 6 metre kazdılar, daha kazacaklar. Çalışmalar hızla devam ediyor" diye konuştu. 

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık duyurdu: Bitlis'te PKK'ya ağır darbe

Bakanlık duyurdu: Bitlis'te PKK'ya ağır darbe

ABD uçakları, Rusya'yı gözetleyecek

ABD uçakları, Rusya'yı gözetleyecek

2 bin 500 yıllık mezarı patlatmışlar!

2 bin 500 yıllık mezarı patlatmışlar!

Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti: e-devlet'ten incelenebiliyor

Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti: e-devlet'ten incelenebiliyor

İP Denizli il yönetimi istifa etti

İP Denizli il yönetimi istifa etti

İsrail ordusu 'Ölü ve yaralımız yok' dedi ama... Görüntüler ortaya çıktı

İsrail ordusu 'Ölü ve yaralımız yok' dedi ama... Görüntüler ortaya çıktı

Yargıtay Başkanı’ndan Avrupa’ya sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

Yargıtay Başkanı’ndan Avrupa’ya sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

Böylesi görülmedi! Maymun, yavru kediyi rehin aldı

Böylesi görülmedi! Maymun, yavru kediyi rehin aldı
 

POPÜLER HABERLER

Türk sürücü, Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini verdi

Türk sürücü, Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini verdi

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

2 bin 500 yıllık mezarı patlatmışlar!

2 bin 500 yıllık mezarı patlatmışlar!

Azmin zaferi! Burnuyla kitap yazdı

Azmin zaferi! Burnuyla kitap yazdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA