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Tekirdağ Malkara'da bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Evrenbey Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şaban Gülmez'in (82) evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Binayı duman sarması üzerine yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye Grup Amirliği ekipleri,evin kapısını kırarak yangına müdahale etti.

Sağlık ekipleri hareketsiz yerde yatan Gülmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülmez'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşması sürüyor.

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