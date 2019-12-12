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Maltepe D-100'de aracın çarptığı köpek kurtarılamadı

MALTEPE D-100 Karayolu'nda yol kenarındaki bariyerin yanında duran bir köpek gören vatandaşlar köpeğin mahsur kaldığını düşünerek durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Araba çarptığı anlaşılan köpeğe ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Yoldan geçen sürücüler de köpek için seferber oldu.

  • DHA
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Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda vatandaşlar, yol kenarındaki bariyerlerin yanında duran tasmalı bir kurt köpeği gördü. Köpeğin orada mahsur kaldığını düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. O sırada yoldan geçen sürücüler de köpeğin yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce araba çarptığı düşünülen köpeğin ürküp yola kaçmaması için gerekli önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, veteriner hekim gelene kadar talihsiz köpeğin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Fakat arka ayakları tutmadığı için hareket etmekte zorlanan ve baygın bir şekilde yatan köpeğin durumu gittikçe kötüleşti. Bunu fark eden itfaiye erleri köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Etraftaki vatandaşlar da köpeği hayata döndürmek için kalp masajına yardım etti ama talihsiz köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
"GÖRDÜĞÜMDE HEMEN İTFAİYEYİ ARADIM"
 
Durumu itfaiye ekiplerine bildiren Merve Çetintaş, "İlk ben geçerken gördüm. Oturuyordu gördüğümde sonrasında hemen itfaiyeyi aradım. En son konuştuğum beyefendi veterineri göndereceğini söyledi. Dedim ki tekrar geleyim en azından gerçekten gelmişler mi göreyim diye onun için geldim. Ama tabi bu şekilde görmek istemezdim. Ben gördüğümde gerçekten çok iyiydi oturuyordu. Keşke insanlarımız çarptıklarında direk kendileri söyleseler ve müdahale edilse. Çok üzüldüm şu an gerçekten" dedi. 
 
"DAHA ERKEN MÜDAHALE EDİLSEYDİ BELKİ O ZAMAN KURTARILABİLİRDİ"
 
Yol kenarında yatan köpeği fark eden bir vatandaş, "Köpeği yoldan geçerken yol kenarında gördüm. Durumu pek hoş gelmedi. Yola dönük bir şekilde oturuyordu. Merak edip döndüğümde zaten ekip arabaları gelmişti. Yardım ediyordu ama... Görünüşe göre araba çarpmış. Zaten arka bacaklarına basmakta baya problem yaşıyordu.  Araba ne zaman çarptı bilinmiyor. Yapan kişi belki duyarlı olsaydı eğer daha erken müdahale edilseydi belki o zaman kurtulabilirdi. Müdahale etmek belli bir noktadan sonra fayda etmiyor ne yazık ki." diye konuştu.
 
Hayatını kaybeden köpek, olay yerine gelen belediyeye ait araca bindirilerek götürüldü. 

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