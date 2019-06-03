26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8354
  • 6,5651
  • 248.691
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Maltepe sahilinde tekne alabora oldu

Teknede bulunan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maltepe sahilinde alabora olan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
 
Alınan bilgiye göre, gezi amacıyla denize açılan 2 kişinin bulunduğu tekne, yaklaşık 400 metre açıkta alabora oldu.
 
Bunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
 
Denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, ekiplerce kurtarıldı. Tekne, başka bir tekneye bağlanarak kıyıya çekildi.
 
Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Korku dolu anlar! Dev gemi limana böyle daldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

Çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Albayrak: Cari açık meselesini tarihe gömüyoruz

Bakan Albayrak: Cari açık meselesini tarihe gömüyoruz

Teröre Türk pençesi vuruldu: Hepsi imha edildi

Teröre Türk pençesi vuruldu: Hepsi imha edildi

İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri

'Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici'

'Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici'

Yıldırım'dan YSK'nın o kararıyla ilgili açıklama: Fevkalade talihsiz bir karar

Yıldırım'dan YSK'nın o kararıyla ilgili açıklama: Fevkalade talihsiz bir karar
 

POPÜLER HABERLER

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA