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Maltepe Sahili'nden geçen bir denizaltı ve iki savaş gemisi havadan görüntülendi

Maltepe Sahili'nde kameralara takılan bir denizaltı ve iki savaş gemisi vatandaşları meraklandırdı. Havadan da görüntülenen denizaltı ve savaş gemilerini gören vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi.

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Maltepe Sahili'nde yürüyüşe çıkan vatandaşlar öğle saatlerinde ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Maltepe Sahili açıklarında Türk donanmasına ait bir denizaltı ve iki savaş gemisi bir süre bekledi. Bu sırada denizaltındaki personelin de dışarı çıkarak etrafı kontrol ettiği görüldü. Bu anlar ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerdi iki savaş gemisi ve bir denizaltının bir süre beklediği görülürken, bu sırada denizaltındaki personelin de etrafı kontrol ettiği görüldü.

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