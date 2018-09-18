Maltepe'de bir çikolata fabrikasında çıkan yangın korkuttu Maltepe'de bir çikolata fabrikasının yanında bulunan ve işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında atölye ile işçilerin kaldığı bölüm kullanılamaz hale geldi.